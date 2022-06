Skriniar in bilico, le cifre della nuova offerta che il PSG presenta all’Inter – Sky

Il PSG punta Skriniar ed è disposto ad alzare l’offerta. Come segnalato in serata (vedi articolo) l’Inter ha di nuovo a che fare con il pressing da Parigi e Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà le cifre.

NUOVA OFFENSIVA – «Su Milan Skriniar il PSG è intenzionato a rilanciare nelle prossime ore a sessanta milioni di euro». Questa l’offerta che, secondo Gianluca Di Marzio, arriverà all’Inter dalla Francia nel martedì appena cominciato. La prima, da cinquanta milioni di euro, era stata rifiutata ma il nuovo DS dei parigini Luis Campos non molla. La richiesta – segnalata in questi giorni – della società nerazzurra è di ottanta milioni di euro. Skriniar, va ricordato, ha un contratto fino al 30 giugno 2023.