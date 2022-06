Sensi in uscita, la Fiorentina prende informazioni! L’Inter fissa il prezzo − SI

Sensi è in uscita dall’Inter. Il centrocampista, dopo il prestito secco alla Sampdoria, vuole trovare spazio. In nerazzurro sicuramente non ne avrà. Ci pensa la Fiorentina

NUOVA PRETENDENTE − Stefano Sensi reclama spazio. Dopo il prestito di sei mesi alla Sampdoria, il centrocampista è pronto a ritornare nuovamente ad Appiano Gentile. Il suo ritorno sarà soltanto momentaneo poiché la volontà dell’Inter è quella di lasciarlo partire. Volontà condivisa dallo stesso giocatore, disposto ad andare via a titolo definitivo. A riportarlo è Tancredi Palmeri, in collegamento da Formentera per Sportitalia mercato. Sensi ha un ammortamento di 12,5 milioni di euro con l’Inter che ha fissato il prezzo di partenza a quota 15. Piace alla Fiorentina che ha chiesto informazioni ma al momento la società viola non vuole spingersi oltre i 10 milioni di euro.