Bremer, assist all’Inter: «Voglio giocare in Champions League! Il Torino sa…»

Bremer parla apertamente del suo futuro, annunciando l’imminente trasferimento. Il difensore del Torino, intervenuto come ospite a “Resenha” su ESPN in Brasile, fa capire le sue intenzioni. E la destinazione Inter sembra proprio fare al caso suo

NEXT STEP – Non ci sarà più la maglia granata nel futuro di Gleison Bremer: «All’allenatore e ai dirigenti del Torino già l’anno scorso avevo detto di voler andare via ma mi hanno chiesto di restare un’altra stagione per aiutare la squadra. E solo dopo fare il passo successivo. I tifosi sanno che voglio giocare in UEFA Champions League e nella Nazionale Brasiliana. Ho bisogno di fare un passo in avanti in carriera. Quindi penso che sia solo una questione di tempo. Al momento sto valutando alcune proposte. Credo che nella prossima stagione non giocherò più con il Torino…». Questa la risposta di Bremer a chi gli chiede se cambierà squadra in estate. L’Inter è pronta a sferrare l’attacco decisivo per il centrale difensivo brasiliano del Torino?