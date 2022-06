Lukaku, l’Inter aspetta ancora prima di chiudere! Il Chelsea sa 2 cose − AP

Per Lukaku all’Inter manca sempre meno. Il club nerazzurro non ha ancora chiuso perché vuole capire meglio la situazione legata al prestito. Intanto, il Chelsea ha memorizzato due volontà fondamentali

TEMPISTICHE − Pedullà ha aggiornato sulla situazione legata a Lukaku: «L’ammortamento di Romelu Lukaku è venticinque milioni, su un inserimento da centoquindici la scorsa estate. Loro hanno memorizzato una cosa: lui vuole andare e soprattutto Thomas Tuchel non lo vuole più. La richiesta è di dieci milioni più bonus, l’offerta è di cinque milioni più bonus. Perché non hanno chiuso? Perché l’Inter, prendendolo in prestito, vuole aspettare per risparmiare non correndo il rischio che l’operazione salti. Non può una trattativa del genere andare lunghissima nel momento in cui è scandita così».