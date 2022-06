Dybala, Inter al lavoro per chiudere. In arrivo nuovo colloquio: tanta fiducia

In casa Inter sarebbe molta la fiducia che l’affare Paulo Dybala possa andare a buon fine: le ultime sulla trattativa per la Joya.

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono all’opera per chiudere Paulo Dybala. Sarebbe in arrivo un nuovo colloquio tra gli uomini mercato del club nerazzurro e l’agente della Joya. L’obiettivo sarebbe quello di accelerare nella trattativa. L’offerta, già sul tavolo da tempo, sarebbe quella di un contratto quadriennale da sei milioni di euro più bonus a stagione. Ci sarebbero sempre meno concorrenti, con l’Arsenal che ora fuori dalla Champions League che non spaventa. Sarebbe molta dunque la fiducia che l’operazione possa andare a buon fine. Ci sarebbero alcuni dettagli da limare, però la strada sembrerebbe tracciata.

Fonte: SportMediaset.it