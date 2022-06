VIDEO – Mkhitaryan, in arrivo l’annuncio: arriva all’Inter per fare tre ruoli

Henrikh Mkhitaryan ha scelto l’Inter, a cui sarà utile in più ruoli nella prossima stagione. Il classe ’89 armeno, ormai ex Roma, sarà il prossimo colpo nerazzurro a parametro zero. Di seguito il video dell’intervento del collega Alessandro Sugoni dagli studi di Sky Sport

