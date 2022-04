Dybala, contatti Marotta-entourage: un fattore stuzzica l’argentino – SM

Paulo Dybala verso l’Inter, inizia a muoversi qualcosa. Secondo quanto ha riportato Sport Mediaset, sono stati effettuati i primi colloqui tra Marotta e Antun, procuratore del giocatore. Un fattore in particolare stuzzica l’argentino.

CONTATTI – Che Paulo Dybala interessi a Marotta e all’Inter non è un segreto. Proprio in quest’ottica sono da leggere i primi colloqui tra l’Amministratore Delegato nerazzurro e Jorge Antun, agente dell’argentino. I nerazzurri stanno provando a imbastire un’operazione intelligente, che potrà però concretizzarsi soltanto a determinate condizioni. Tra cui la cessione di Alexis Sanchez e Arturo Vidal, i cui contratti appesantiscono non poco le casse societarie.

INTRIGATO – A stuzzicare Paulo Dybala – sempre stando a Sport Mediaset – sarebbe non soltanto il fattore economico. Ma anche e soprattutto quello professionale. Perché Marotta garantirebbe un ruolo centrale all’argentino nell’Inter della prossima stagione. Fattore, questo, che porterebbe l’argentino a chiudere le porte alle offerte che arrivano dalla Spagna.