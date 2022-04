Fabbian salta Pescara-Inter Primavera per squalifica. Nuovo diffidato

Fabbian, centrocampista dell’Inter Primavera, contro il Sassuolo era diffidato ed è stato ammonito. Per questo motivo salterà la prossima sfida di campionato. La conferma arriva dal Comunicato della Lega con la decisione del Giudice Sportivo.

SQUALIFICATO – Giovanni Fabbian, diffidato contro il Sassuolo (partita vinta per 2-1), nel corso del match è stato ammonito e per questo motivo salterà Pescara-Inter, gara in programma sabato 9 aprile alle 10:30 e valida per ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1. Come riportato anche dal comunicato del Giudice Sportivo, Andi Hoti dopo la quarta ammonizione è entrato in diffida.