Dumfries, il Chelsea fa sul serio: interesse concreto! Una consapevolezza

Dumfries è ancora nel mirino del Chelsea. Secondo The Athletic, il club inglese punta sia all’esterno dell’Inter che a Fofana del Leicester e non ha alcuna intenzione di mollare

INTERESSE FORTE – Denzel Dumfries è nel mirino del Chelsea che fa davvero sul serio, come rivelato da The Athletic. I Blues infatti hanno intenzione di acquistare un altro difensore centrale dopo l’arrivo di Kalidou Koulibaly e l’obiettivo principale è Wesley Fofana del Leicester. Per le corsie esterne il prescelto è appunto l’olandese dell’Inter per il quale il Chelsea ha un forte e concreto interesse. Inoltre la società di Todd Boehly sa che il club nerazzurro ha bisogno di incassare, soprattutto dopo la trattativa a quanto pare naufragata per Milan Skriniar al PSG. Inoltre Fofana e Dumfries non sono alternativa: il Chelsea vuole entrambi.

Fonte: theathletic.com