Inter, Inzaghi ha l’erede di Perisic: titolare a Lecce! Un obiettivo di mercato

L’Inter ha perso Perisic, andato al Tottenham e adesso deve colmare il vuoto lasciato dal croato. Secondo tuttosport.com, il club nerazzurro non ha intenzione di tornare sul mercato nonostante Gosens non offra ancora molte garanzie. Ma niente paura: l’erede c’è già

NO MERCATO – L’Inter sa che dovrà faticare non poco per colmare il vuoto lasciato da Ivan Perisic. A gennaio Simone Inzaghi aveva chiesto un vice croato e la dirigenza scelse Robin Gosens che poi di fatto giocò pochissimo perché quel Perisic era realmente insostituibile. Adesso che il tedesco non offre ancora molte garanzie, visto anche il poco minutaggio nel pre-campionato, si potrebbe pensare a un ritorno sul mercato per sistemare la fascia sinistra, per esempio tornando a parlare di Filip Kostic. Secondo tuttosport.com, al momento non è una strada praticabile nemmeno in caso di cessioni. Quando avverrà un’uscita, infatti, l’Inter ne approfitterà per acquistare un difensore e sarà un affare da ultimi dieci giorni di mercato.

EREDE – L’erede di Perisic, secondo il noto quotidiano sportivo, c’è già ed è Federico Dimarco. Inzaghi la scorsa stagione lo ha quasi sempre utilizzato nei tre dietro ma già a partire dalla prima sfida di campionato con il Lecce, l’esterno italiano potrebbe partire dal 1′ proprio lì dove la scorsa stagione c’era l’insostituibile Perisic. Non si tratta di una bocciatura per Gosens, sottolinea tuttosport.com, il tedesco va aspettato e le aspettative che torni quello dell’Atalanta sono sempre molto elevate.

Fonte: Stefano Pasquino – tuttosport.com