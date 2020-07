Di Marzio: “Sanchez in crescita. Godin vuole solo l’Inter! Il suo ingaggio…”

Gianluca Di Marzio, giornalista e noto esperto di mercato, dagli studi di “Sky Sport” ha parlato del futuro di Alexis Sanchez – in crescita nelle ultime partite – e Diego Godin, in oggi per il 3-1 finale in Inter-Torino.

SU SANCHEZ – Alexis Sanchez è in crescita nelle ultime partite e cerca di convincere l’Inter per un possibile riscatto, Gianluca Di Marzio ne parla al termine di Inter-Torino: «L’Intenzione dell’Inter sarebbe quella di tenere Sanchez e queste prestazioni in crescita lo aiutano».

SU GODIN – Diego Godin in gol contro il Torino, vuole solo l’Inter, ne è sicuro Di Marzio: «Su Godin l’Inter farà le sue valutazioni, è arrivato a zero però ha un ingaggio molto importante. Non solo quali squadre che già vuole stare all’Inter può permettersi di ingaggiarlo».