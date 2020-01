Di Gennaro: “Kumbulla rivelazione. Vedo bene Tonali con Conte. Young…”

Momento caldo per il mercato in casa Inter. Oltre a Vidal ed Eriksen, nell’orbita di Marotta e Conte sono entrati anche due giovanissimi della provincia italiana. Come riportato da Antonio Di Gennaro a “TMW Radio”, sono iniziati i contatti per Kumbulla del Verona e Tonali del Brescia. Non si spegne infine la pista che porta ad Ashley Young.

LARGO AI GIOVANI – L’Inter sta imbastendo diverse trattative per portare in nerazzurro alcuni dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Come emerso nelle ultime ore, nel taccuino di Giuseppe Marotta è stato vergato il nome di Marash Kumbulla. Albanese con cittadinanza italiana, con la maglia del Verona si sta rivelando uno dei difensori più interessanti tra gli esordienti in Serie A (classe 2000). Questa l’opinione dell’ex calciatore Antonio Di Gennaro: «Lo vedo molto bene, è tutto il complesso difensivo del Verona che gira da inizio stagione. È stato uno delle rivelazioni. Fa dell’aggressività la sua arma, ma sa giocare bene anche con il pallone, sa impostare il gioco».

TONALI – Un altro nome che l’Inter segue da tempo è quello di Sandro Tonali. Per il centrocampista del Brescia, anche lui nato nel 2000, Marotta sembra voler tentare l’affondo decisivo, così da assicurarselo in estate (vedi articolo). Di Gennaro lo vedrebbe bene in nerazzurro: «Lo vedo bene con Antonio Conte, con Sarri, ma con qualsiasi allenatore. Fa la mezzala ma soprattutto gioca davanti alla difesa. Sa leggere le situazioni, anche in interdizione, gioca da veterano. Ben vengano giocatori così per la Nazionale».

YOUNG – Infine, Di Gennaro parla anche del possibile arrivo di Ashley Young. Il laterale inglese non è una scelta futuribile (compirà 35 anni a luglio), ma rientra nel gradimento di Conte per la sua duttilità tattica. Il commento dell’opinionista: «Young è un destro che gioca a sinistra, per come Conte sfrutta gli esterni può andare bene. Matteo Darmian potrebbe essere un profilo migliore. Ma Conte conosce bene Young».