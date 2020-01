Tonali obiettivo, l’Inter lo segue da 2 anni! Si chiude per l’estate? – SI

Tonali sta convincendo, nonostante le tante difficoltà del Brescia in Serie A. Il centrocampista è nel mirino dell’Inter da diversi mesi e ora l’affare potrebbe concretizzarsi in estate. Di seguito le prospettive (vedi le ultime su Vidal) e le intenzioni nerazzurre riportate da Luca Cilli per “Sportitalia”

UN TALENTO DA PRENDERE – Inter convinta su Sandro Tonali per la prossima estate. I nerazzurri hanno ampliato il raggio: non solo affari subito, ma si lavora anche per le operazioni estive. In tal senso, il regista è uno dei talenti nel mirino per completare il reparto. I nerazzurri lo seguono da due anni con diversi osservatori in molte partite in Serie B e in Serie A. Relazioni, a questo punto, positive, dato che l’Inter ha intenzione di prendere il calciatore a giugno: vedremo se la società riuscirà nell’intento.