Politano, Inter fissa prezzo e condizioni. Cosa fa il Milan? – Sky

Condividi questo articolo

Politano pronto a cambiare sponda del Naviglio? L’attaccante nerazzurro è infatti l’obiettivo primario del Milan per l’attacco. Ecco le ultime su questa trattativa tra i due club milanesi

SITUAZIONE – «Si tratta di una situazione in via di sviluppo. Il Milan ha l’ok del giocatore il quale ha l’interesse a giocare di più, ora manca quello dell’Inter. I nerazzurri lo hanno pagato 25 milioni dal Sassuolo e lo scorso anno ha giocato 45 partite con Spalletti dimostrando il suo valore con Spalletti. Quest’anno non gioca perché l’Inter gioca con un modulo diverso che non rispecchia le sue caratteristiche. Per questo motivo la valutazione che ne fanno i nerazzurri è più o meno questa. Per l’Inter non va bene il prestito. Si tratta solo con offerte a titolo definitivo. In caso di uscita di Politano occhio alle possibili entrate». Queste le parole di Luca Marchetti a “Sky Sport 24”.