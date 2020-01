Amrabat-Napoli, affare non decolla. Problema clausola, Inter in...

Amrabat-Napoli, affare non decolla. Problema clausola, Inter in gioco?

Amrabat e il Napoli sembravano vicinissimi negli ultimi giorni, ma l’operazione ha subito dei rallentamenti nelle ultime ore. I partenopei hanno chiuso l’affare Demme e sono emersi dei problemi con il calciatore del Verona: l’Inter torna in gioco? Ecco le ultime novità riportate da “Sportitalia”

PROBLEMI PER LA CHIUSURA – Sofyan Amrabat ha rubato l’occhio a Napoli e Inter, dopo un’ottima prima parte di stagione al Verona. Il centrocampista sembrava a un passo dai partenopei, ma persistono problemi relativi all’eventuale clausola rescissoria. A questo punto, l’affare non è certo di chiudersi e gli Azzurri hanno già preso Demme e vogliono Lobotka. Se tutto saltasse definitivamente, i nerazzurri tornerebbero seriamente in gioco.