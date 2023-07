Demiral vuole un top club. Inter più vicina? Decisione netta dell’Atalanta!

Demiral, così come anticipato dalla nostra redazione, questa estate lascerà sicuramente l’Atalanta con l’obiettivo di andare a giocare in un top club. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter resta una possibilità per il difensore turco.

VIA DALL’ATALANTA – Merih Demiral andrà via dall’Atalanta ed è alla ricerca di una nuova esperienza in un top club. Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato, il difensore turco non partirà con i bergamaschi nel ritiro pre-stagione considerata la sua posizione. L’Inter resta interessata, ma le priorità della società, adesso sono altre.

Fonte: Fabrizio Romano [Twitter]