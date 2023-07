ESCLUSIVA IN – Demiral, l’entourage: «Atalanta addio certo. Inter? Pronti a trattare!»

Demiral è finito nel mirino dell’Inter per il dopo Milan Skriniar, partito in direzione PSG. La nostra redazione ha contattato la sua agenzia, nella persona dell’avvocato Furkan Yildirim, che ha confermato in esclusiva l’interesse dei nerazzurri con altri dettagli.

CONFERMATO − Merih Demiral resta un obiettivo concreto per la difesa dell’Inter. Il difensore turco piace alla dirigenza nerazzurra, che lo ha designato come possibile erede di Milan Skriniar, partito a parametro zero in direzione PSG. Il giocatore è in uscita dall’Atalanta e lo ha confermato in esclusiva su Inter-News.it Furkan Yildirim, avvocato facente parte dell’agenzia di Cenk Melih Yazici, procuratore di Demiral. Il legale turco ha confermato: «Demiral lascerà l’Atalanta al 101%! L’Inter è una possibilità concreta, le trattative non sono iniziate, ma siamo pronti a muoverci».