Demiral per il dopo Skriniar, è lui l’alternativa dopo Azpilicueta – TS

L’Inter credeva di aver sistemato la situazione difesa con Cesar Azpilicueta, che per motivi familiari, però, ha deciso di tornare in Spagna e firmare con l’Atletico Madrid. Dopo l’addio di Milan Skriniar, il primo nome nella lista per la difesa secondo Tuttosport è quello di Merih Demiral.

IN DIFESA – Il difensore di proprietà dell’Atalanta è un profilo seguito da tempo dall’Inter. È abituato a giocare nella difesa a tre e ha ancora 25 anni, ma soprattutto è un marcatore forte fisicamente, l’ideale per sostituire un giocatore dalle caratteristiche di Milan Skriniar. I rapporti tra Inter e Atalanta sono ottimi, e questo potrebbe senza dubbio favorire l’operazione Merih Demiral. Il calciatore è in uscita dal club bergamasco, e con un contratto fino al 2026, i nerazzurri puntano a un prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini