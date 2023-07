Trubin, lo Shakhtar Donetsk spara alto! Inter su altri due portieri (uno in Serie A) – TS

Con la probabile cessione di André Onana al Manchester United, prosegue la ricerca di un portiere da parte dell’Inter. Il primo nome nella lista è quello di Anatolij Trubin, ma lo Shakhtar Donetsk spara altro. Altri due obiettivi seguiti dalla dirigenza nerazzurra, una di questi secondo Tuttosport riguarda un giovane della Serie A.

PORTIERI – L’obiettivo dell’Inter è quello di affiancare un giovane portiere all’esperto Samir Handanovic, l’unico che non è stato ancora “salutato” dal club nonostante il contratto in scadenza a giugno 2023. Gli obiettivi della dirigenza nerazzurra in questo momento sono tre: Anatolij Trubin, che lo Shakhtar Donetsk deve vendere per non perderlo a zero nel 2024. Gli ucraini sparano alto: 40 milioni, ma fa parte del gioco delle parti, anche perché l’obiettivo è quello di incassarne la metà. Il secondo nome è sempre quello di Giorgi Mamardashvili, valutato però 25 milioni dal Valencia. In Italia, invece, il preferito è Marco Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino