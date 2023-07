Demiral, Inter e Atalanta ne parleranno ma non ora: prima 2 priorità!

Demiral è un obiettivo dell’Inter. Il difensore turco, ai margini nell’Atalanta, è in cima alla lista per il dopo Milan Skriniar. Ma i discorsi con la Dea possono aspettare, prima due priorità da chiudere

OBIETTIVO CHE PUÒ ASPETTARE − Merih Demiral è in cima alla lista dell’Inter per il dopo Skriniar. Sfumato Cesar Azpilicueta, che ha scelto l’Atletico Madrid per motivi familiari, l’Inter ha designato il turco dell’Atalanta come obiettivo per rafforzare la propria difesa. A confermarlo su Twitter Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. Ma prima di avviare i discorsi con la Dea per Demiral, la Beneamata ha il bisogno di andare a chiudere due priorità: Romelu Lukaku e Davide Frattesi.