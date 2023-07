Samardzic scalza Frattesi? Per l’Inter tre punti a favore del serbo

L’Inter è alla ricerca di un centrocampista dopo la partenza di Marcelo Brozovic (qui l’annuncio ufficiale). E, oltre a Davide Frattesi del Sassuolo, segue anche Lazar Samardzic dell’Udinese. Un profilo per certi versi più ideale per i nerazzurri, in questo momento storico.

NOME NUOVO – Lazar Samardzic è il nuovo obiettivo dell’Inter per rinforzare il centrocampo, ora orfano anche di Marcelo Brozovic (oltre che di Roberto Gagliardini). Quello del serbo classe 2002 è un nome uscito quasi a sorpresa, considerando la lunga seduzione che i nerazzurri stanno dedicando a Davide Frattesi. Tuttavia le pretese del Sassuolo continuano a essere molto elevate, e l’Inter sta correndo ai ripari per colmare il vuoto numerico in mediana. E proprio Samardzic può evitare di vivere con rimpianto la rinuncia a Frattesi. Per almeno tre motivi.

ALTERNATIVA VERDE – Innanzitutto, partiamo dal presupposto tattico. Per le necessità dell’Inter, Samardzic e Frattesi sono profili molto simili. Entrambi verrebbero a Milano a ricoprire la posizione di mezzala nel centrocampo nerazzurro. Del resto, hanno un modo pressoché identico di occupare lo spazio in campo. E lo si può facilmente vedere dal confronto tra le rispettive heatmap (prese da SofaScore) dell’ultima stagione di Serie A:

Le differenze stanno piuttosto in altri aspetti dei due calciatori. Innanzitutto, Samardzic è più giovane di Frattesi di tre anni, essendo nato il 24 febbraio 2002. Una differenza che il serbo dell’Udinese paga in termini di esperienza (i margini di crescita ci sono tutti), sebbene entrambi abbiano disputato appena due stagioni in Serie A. Ma in questo caso ci guadagna l’Inter (e qui veniamo al secondo punto), perché il prezzo di Samardzic è di gran lunga inferiore a quello che il Sassuolo pretende per il suo centrocampista (circa la metà). Infine, anche la formula per convincere i friulani è più favorevole all’Inter. Per Samardzic è possibile giungere a un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Una formula di acquisto di gran lunga più in linea con le difficoltà nerazzurre sul mercato. Tutti elementi che potrebbero giocare un ruolo chiave nell’accelerazione della trattativa per portare Samardzic all’Inter.