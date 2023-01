Demiral idea last-minute o mercato chiuso? Dirigenza Inter presente allo Sheraton – Sky

In queste ultime ore frenetiche di mercato, l’Inter dovrà fare il punto della situazione con un Milan Skriniar sempre più in uscita dal club. Da capire se la sua cessione sarà anticipata a gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata in caso di cessione immediata, per questo motivo attenzione al nome di Merih Demiral dall’Atalanta. Intanto parte della dirigenza è presente all’Hotel Sheraton.

ULTIME ORE – L’Inter è a lavoro in questi minuti per capire se dovrà intervenire sul mercato direttamente in questa sessione, per coprire il buco lasciato eventualmente da Milan Skriniar. In caso di addio anticipato, la dirigenza nerazzurra valuta diversi nomi, su tutti quelli di Tiago Djalò del Lille che però ad oggi appare difficile. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, in Viale della Liberazione pensano anche a Merih Demiral, difensore turco di proprietà dell’Atalanta (che domani sfiderà a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia). Intanto parte della dirigenza nerazzurra è stata all’Hotel Sheraton di Milano, principalmente Giuseppe Marotta poi andato ai funerali dell’amico Carlo Tavecchio (QUI le sue dichiarazioni).