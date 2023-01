Nainggolan, ora è ufficiale: l’ex Inter riparte dalla Spal in Serie B

È arrivata l’ufficialità, Radja Nainggolan è un nuovo giocatore della Spal. L’ex Inter ritroverà il compagno di squadra alla Roma, Daniele De Rossi.

UFFICIALE – Radja Nainggolan torna in Italia. Il belga, con un passato all’Inter e alla Roma, ricomincerà dalla Spal. In Serie B, sarà allenato dal suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi. A comunicarlo è il club di Ferrara sul proprio sito ufficiale. Il belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con un rinnovo automatico per la stagione 2023-24 all’avverarsi di determinate condizioni. Scelto già il numero di maglia che sarà il 44.