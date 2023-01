Skriniar, nuovo indizio di mercato? Novità importante da Appiano Gentile – SM

Quale sarà il futuro di Skriniar? Ultime ore frenetiche di mercato. L’Inter vuole capire se andrà via a giugno o direttamente a gennaio. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, da Appiano Gentile una novità importante che potrebbe dire molto riguardo il suo futuro.

DA APPIANO GENTILE – L’Inter si allena ad Appiano Gentile per preparare la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta, ma con un occhio particolare al mercato (che chiude domani martedì 31 gennaio). La dirigenza è in attesa di capire se Milan Skriniar andrà via a giugno o anticiperà a gennaio il suo addio. Intanto, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il difensore è appena arrivato al Centro Sportivo Suning per preparare la sfida insieme ai compagni. Questo potrebbe significare qualcosa riguardo la sua possibile permanenza in nerazzurro fino a giugno.