De Vrij tratta il rinnovo: c’erano state delle richieste all’Inter per cederlo

Condividi questo articolo

Photo 192013177

De Vrij a breve dovrebbe arrivare al rinnovo di contratto con l’Inter: se ne sta discutendo, come annunciato ieri (vedi articolo). Alfredo Pedullà, in collegamento da Roma per “Sportitalia Mercato”, segnala come sul difensore olandese siano arrivate anche delle richieste, prontamente respinte.

INCEDIBILE – Alfredo Pedullà dà il rinnovo vicino: «Stefan de Vrij aveva un contratto, quando lasciò la Lazio a parametro zero, da tre milioni e ottocentomila euro a stagione più bonus con una scadenza al 2023. L’Inter è molto soddisfatta, peraltro c’erano state delle società che avevano pressato per prenderlo. Lui è considerato incedibile, quindi il contratto glielo adegueranno, glielo sistemeranno, lo blinderanno e credo che lo prolungheranno di un paio d’anni. Questa è la tendenza».