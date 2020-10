Inter-de Vrij, obiettivo rinnovo: fissato incontro con Raiola

L’Inter si muove per blindare Stefan de Vrij. Nelle prossime ore la società si incontrerà con Mino Raiola, agente del difensore olandese, per discutere i termini del rinnovo del contratto

L’Inter fa il passo concreto per rinnovare il contratto di Stefan de Vrij, vero e proprio pilastro della difesa nerazzurra di Luciano Spalletti prima e di Antonio Conte adesso. Secondo “Sportitalia” nelle prossime ore è previsto un incontro tra i vertici dell’Inter e Mino Raiola, agente del difensore olandese, per gettare le basi della trattativa. L’obiettivo è l’aumento dell’ingaggio e il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023.