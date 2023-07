De Vrij, poi Bisseck: Inter, la difesa prende forma. In attesa del terzo

Prende sempre più forma la difesa dell’Inter, prima con il rinnovo di Stefan de Vrij – confermato dall’agente Federico Pastorello – e poi con l’arrivo di Yann Bisseck. In attesa dell’arrivo di un altro difensore per coprire del tutto il reparto arretrato.

DIFESA IN COSTRUZIONE – Dopo gli addii di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, la difesa dell’Inter inizia a prendere forma. A iniziare dal rinnovo di Stefan de Vrij, che si legherà alla squadra per un altro biennio e resterà uno dei pilastri del reparto difensivo di Simone Inzaghi. Oltre ai già presenti Alessandro Bastoni (che ha da poco rinnovato fino al 2028), Francesco Acerbi (con il riscatto dalla Lazio) e Matteo Darmian, i nerazzurri si preparano anche ad accogliere il giovane Yann Bisseck. Il difensore tedesco è in arrivo dall’Aarhus ed è questione di giorni prima che si presenti a Milano dopo l’Europeo Under 21 con la sua Germania. De Vrij, Bisseck… E un terzo. Per coprire numericamente il buco difensivo, sfumato César Azpilicueta, i nerazzurri puntano a un altro colpo. Con tutte le strade che, per ora, portano a Merih Demiral dell’Atalanta. Salvo sorprese.