Xavi non dimentica l’Inter: «Champions League, dopo gli ultimi due anni non favoriti»

Xavi e l’ossessione Champions League: il tecnico del Barcellona non dimentica i fallimenti degli ultimi due anni – tra cui l’eliminazione per mano dell’Inter – e, ai canali ufficiali del club blaugrana, lancia la sfida per la prossima edizione.

NON TRA I FAVORITI – Xavi non dimentica i fallimenti in Champions League degli ultimi due anni, tra cui l’eliminazione per mano dell’Inter. Queste le sue parole, in vista della prossima edizione della competizione: «Non siamo favoriti e ancora meno se andiamo a vedere gli ultimi due anni. L’obiettivo però è di vincere questa coppa. Siamo il Barcellona e dobbiamo puntare al massimo. Quindi daremo del nostro meglio e vedremo dove arriviamo. L’obiettivo è la vittoria».