Pereyra-Inter, arrivano conferme: centrocampo ma non solo – IN

Roberto Pereyra è un profilo che interessa all’Inter per rinforzare la rosa. A confermarlo il suo agente Federico Pastorello, che ha parlato anche ai nostri microfoni dopo l’incontro di oggi in sede. Un colpo che aiuterebbe non solo a centrocampo.

DUTTILITÀ – Come rivelato dal suo agente Federico Pastorello, l’Inter valuta il profilo di Roberto Pereyra per rinforzare la rosa. Un colpo che interessa particolarmente per la duttilità. L’ex Udinese – ora svincolato – sarebbe un tassello non solo per il centrocampo (dove bisogna ancora tappare il buco lasciato dall’addio di Roberto Gagliardini), ma anche per la fascia destra. Pereyra, infatti, può agire anche come centrocampista proprio a destra e, in questo senso, aiuterebbe a riempire la casella della fascia alle spalle di Denzel Dumfries, lasciando così Matteo Darmian disponibile a ricoprire principalmente il ruolo di braccetto di destra.