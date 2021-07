Dalbert, il Cagliari insiste: saranno i rossoblù a spuntarla con l’Inter?

Dalbert è in uscita dall’Inter e, come segnalato in serata, su di lui è spuntato anche l’Olympiakos (vedi articolo). Tuttavia, secondo Sky Sport, è il Cagliari la squadra che lo vuole con maggiore interesse.

OPZIONE CONCRETA – Dalbert Henrique può trovare la sua terza squadra in Serie A. Dopo l’Inter, tuttora proprietaria del suo cartellino, e la Fiorentina dove aveva giocato nel 2019-2020 c’è il Cagliari. La notizia l’ha lanciata Gianluca Di Marzio ventiquattro ore fa (vedi articolo), e ora su Sky Sport aggiunge che i rossoblù continuano a essere interessati. Col Cagliari, oltre Dalbert, c’è sempre da discutere il trasferimento di Radja Nainggolan (vedi articolo).