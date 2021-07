Skriniar, il Tottenham torna alla carica. Stavolta la risposta arriva da lui – Sky

Per Skriniar il Tottenham ha provato, a settembre 2020, a prenderlo dall’Inter trovando però il muro da parte del club. Come riporta Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” gli Spurs ci hanno riprovato ma stavoltah a risposto lo slovacco.

TENTATIVO A VUOTO – Secondo Gianluca Di Marzio l’Inter ha ricevuto un secondo tentativo per uno dei suoi big: «Il Tottenham ha l’accordo con il Siviglia per Jules Koundé, uno dei migliori difensori d’Europa. Trenta milioni più Davinson Sanchez, ma il giocatore non ha ancora detto sì. L’alternativa è Milan Skriniar, che però preferirebbe rimanere all’Inter o almeno non sarebbe convinto di andare via».