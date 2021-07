Nainggolan, distanza tra offerte Inter-Cagliari e giocatore: la situazione

Radja Nainggolan è sempre più lontano dall’Inter. Il centrocampista belga piace, come noto al Cagliari, pronto ad accoglierlo di nuvo. Ecco le ultime sul suo futuro secondo quanto riportato da Videolina.



DIFFERENZE – Ancora distanza fra richieste di Radja Nainggolan e offerte di Cagliari e Inter. Secondo Videolina, TV sarda, l giocatore ha chiesto due milioni di buonuscita ma i nerazzurri si fermano a un milione. Il Cagliari ha offerto un biennale con opzione per il terzo a 1.2 e lui chiede due milioni. C’è la speranza che con un passo indietro del giocatore e uno avanti del Cagliari si chiuda. Con l’Inter non sarà un problema arrivare a un accordo per l’addio di Nainggolan.