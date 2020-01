D’Ambrosio e Candreva vicini al rinnovo con l’Inter: il punto della situazione

Condividi questo articolo

Giorni frenetici in casa Inter, con diverse trattative vicine alla chiusura. Mentre si stanno definendo gli acquisti di Giroud e di Eriksen (vedi articolo), con Young prossimo alle visite mediche (qui l’aggiornamento), in Viale della Liberazione si parla anche di rinnovi. Tra i più interessati a prolungare il contratto con l’Inter, ci sono D’Ambrosio e Candreva, secondo quanto riportato da “TuttomercatoWeb”.

GIORNI FERVENTI – Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vogliono accontentare Antonio Conte, nei limiti del possibile (e del Fair Play Finanziario). Dopo settimane di trattative, la dirigenza dell’Inter punta a chiudere nei prossimi giorni le tre principali trattative di mercato attualmente attive. Entro la fine del calciomercato (31 gennaio), Conte potrà contare su tre innesti nella sua rosa. Ashley Young andrà ad aumentare la presenza sugli esterni, portando esperienza in dote. Olivier Giroud si aggiungerà alle rotazioni offensive, permettendo a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez di rifiatare. Christian Eriksen, infine, dovrebbe colmare quella lacuna di qualità avvertita al centro, specie durante gli infortuni di Sensi e Barella.

FOCUS TOTALE – Ma Conte non si accontenta di questo. Vuole una rosa completamente focalizzata sulla seconda parte di stagione che sta per partire. Motivo per cui ritiene sia fondamentale sistemare alcune situazioni contrattuali dei giocatori già a sua disposizione. Tra questi, figurano Danilo D’Ambrosio e Antonio Candreva. Entrambi gli italiani hanno il contratto in scadenza nel 2021, entrambi puntano ad un prolungamento, avendo sposato la causa Inter da tempo. Non dovrebbe esserci nessun intoppo nelle trattative con i rispettivi agenti, vista anche la considerazione riservata da Conte a questi due giocatori.