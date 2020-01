Young, giocatore domani a Milano. Promessa Inter mantenuta – AP

Condividi questo articolo

Young è a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter! Mancano infatti solo le visite mediche e la firma sul contratto. Ecco quando si chiuderà il tutto secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà

IN ARRIVO – “Ashley Young all’Inter, tutto confermato. Il club nerazzurro mantiene la promessa fatta all’esterno inglese che vi avevamo svelato due giorni fa, quando sembrava ci fosse spazio soltanto per uno specialista di fascia. Il club nerazzurro aveva promesso di prendere Young a prescindere, ha mantenuto quella parola data e negli ultimi minuti ha incassato il via libera dello United, che riceverà un indennizzo da parte dell’Inter. Al punto che lo stesso Young è atteso già domani – prevedibilmente di mattina – a Milano per le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma che lo legherà al club nerazzurro”.

Fonte: alfredopedulla.com