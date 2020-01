Castrovilli, Inter vigile per giugno. Pericolo Paris Saint-Germain

Se a gennaio l’Inter sogna il grande colpo Christian Eriksen (QUI le ultime sulla trattativa con il Tottenha), a giugno i nerazzurri seguono un grande talento italiano classe 1997: Gaetano Castrovilli

COLPO IN ESTATE? – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti della redazione mercato di “Sky Sport”, l’Inter segue con attenzione Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Sul talento pugliese però non ci sono solo i nerazzurri. Occhio infatti a Napoli, Juventus e soprattutto Paris Saint-Germain con i francesi che lo hanno visionato spesso dal vivo nell’ultimo periodo. Il giocatore non si muoverà sicuramente a gennaio.