Coutinho di ritorno all’Inter? Si valuta il suo profilo con altri due club

L’asse fra Inter e Barcellona non si ferma solo a Jordi Alba (vedi articolo). Torna d’attualità anche il nome di Coutinho, già in nerazzurro dal 2010 sino a gennaio 2013.

DI RITORNO? – Philippe Coutinho per diverso tempo è stato un rimpianto dell’Inter, visto quanto fatto vedere al Liverpool. Il centrocampista brasiliano, però, dal suo passaggio al Barcellona nel gennaio del 2018 ha faticato, scendendo molto come rendimento. Dopo un anno in prestito al Bayern Monaco, il 2019-2020, è tornato in blaugrana ma senza trovare tanto spazio (quattordici presenze nell’ultima stagione). Secondo Sport l’Inter sta studiando un suo clamoroso ritorno, stavolta in prestito. I nerazzurri non sarebbero soli: il quotidiano catalano segnala anche due club inglesi. Tuttavia il Barcellona non esclude una permanenza di Coutinho, nonostante la sua principale intenzione sia quella di sfoltire la rosa e apra alla cessione.