Italia-Austria, out Lazaro: solo uno dell’Inter titolare? Le probabili formazioni

Italia-Austria prenderà il via alle ore 21 per gli ottavi di finale degli Europei. L’infortunio subito la settimana scorsa toglie Lazaro dalla sfida di Wembley, dovrebbe esserci quindi solo uno dell’Inter titolare. Ecco le probabili formazioni

SI CAMBIA – Per Italia-Austria restano solo due ballottaggi per Roberto Mancini. Il primo è in difesa, con Giorgio Chiellini che ha recuperato e insidia Francesco Acerbi (vedi articolo). Il secondo è fra Marco Verratti e Manuel Locatelli, col primo titolare “annunciato” se non fosse per l’infortunio di maggio e il centrocampista del Sassuolo grande protagonista contro Turchia e soprattutto Svizzera. Non ha invece recuperato Alessandro Florenzi, sarà Giovanni Di Lorenzo il terzino destro. Per quanto riguarda l’Inter resta solo Nicolò Barella titolare nell’Italia (al rientro), con Alessandro Bastoni in panchina. L’Austria ha Valentino Lazaro fuori ma un ex nerazzurro al centro dell’attacco, Marko Arnautovic che poi probabilmente andrà al Bologna. Il commissario tecnico Franco Foda ha come uomini cardine David Alaba in difesa e Marcel Sabitzer a centrocampo. Quest’ultimo agirà un po’ più avanzato nel 4-3-2-1, assieme a Christoph Baumgartner che ha firmato il gol qualificazione contro l’Ucraina. Di seguito le probabili formazioni.

ITALIA-AUSTRIA – LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Commissario tecnico: Mancini

Austria (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch, X. Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. Commissario tecnico: Foda