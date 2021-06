Jordi Alba via? Il Barcellona punta un obiettivo dell’Inter sulla fascia

Di Jordi Alba si è parlato anche in serata, col Barcellona che risulta aver messo sul mercato il difensore (vedi articolo). In Spagna si segnala l’Inter su di lui, e uno dei sostituti potrebbe essere proprio un obiettivo di mercato dei nerazzurri.

DOPPIO CAMBIO – Dopo le notizie di un presunto folle scambio, impossibile da concretizzarsi (vedi articolo), in Spagna calcano un po’ meno la mano. Mundo Deportivo, nella prima pagina del giornale in edicola fra poche ore, ricalibra la questione: “Piano laterale. Il Barcellona è attento sul mercato nel caso in cui dovesse uscire Jordi Alba, che è richiesto dall’Inter, e Junior Firpo (Milan, West Ham e Leeds United). José Gayà (Valencia) sarebbe il sostituto di Jordi Alba, mentre il club valuta Marcos Alonso (Chelsea) per occupare il posto lasciato libero da Firpo”. Marcos Alonso è proprio uno dei nomi che l’Inter sta seguendo, in caso di cessione di Achraf Hakimi.