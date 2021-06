VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Inter-Crotone 6-2 (15/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo il 6-2 rifilato al Crotone il 3 gennaio 2021.

GOLEADA – Quale miglior modo di iniziare l’anno per l’Inter, se non quello di vincere con una goleada? Contro il Crotone i nerazzurri ballano un po’ nel primo tempo, passando addirittura in svantaggio: al 12′ Niccolò Zanellato firma lo 0-1 colpendo indisturbato di testa nell’area nerazzurra. Al 20′ Lautaro Martinez firma il pareggio con una botta di destro in area, dopo aver superato Luca Marrone sul filo del fuorigioco. Poi al 31′ proprio Marrone segna addirittura un autogol, in un tentativo goffo di anticipare proprio il Toro. Il primo tempo finisce però 2-2, perché Vladimir Golemic trasforma un rigore al 36′, dopo un fallo sciocco di Arturo Vidal. Nella ripresa l’Inter smette di giocare, e inizia a vincere. Al 57′ Lautaro Martinez segna il 3-2 con un tocco morbido di sinistro, sull’uscita di Alex Cordaz. Al 64′ Romelu Lukaku si invola verso la porta, resiste agli assalti avversari e firma il 4-2. Poi, al 78′, Lautaro Martinez trova addirittura la prima tripletta con l’Inter, ribadendo in rete di testa su un tiro di Ivan Perisic. Infine, all’87’ c’è gloria anche per Achraf Hakimi, che dal limite piazza un mancino chirurgico che vale il 6-2 finale. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.