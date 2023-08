Correa non intenzionato a fare le valigie? Il sostituto aspetta – CdS

Joaquin Correa è il problema principale dell’attacco dell’Inter. L’argentino blocca il mercato in entrata nerazzurro, dal Corriere dello Sport arriva il nome del sostituto.

ATTESA – Il mercato dell’Inter per l’attacco sembra concluso con Marko Arnautovic, a meno che non arrivi un’offerta soddisfacente per Joaquin Correa. L’argentino è in uscita da tempo ormai, ma non sono mai pervenute proposte allettanti per la cessione del calciatore. I due anni con l’Inter non hanno convinto proprio nessuno, ma nel caso di una improbabile cessione il sostituto c’è. Alexis Sanchez, ex Marsiglia nell’ultima stagione, è stato chiaro: aspetta la chiamata per tornare a Milano.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno