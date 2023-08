Scalvini bello e impossibile per l’Inter, che deve giocare (anche) con il tempo

Il nome Giorgio Scalvini torna a gravitare nella galassia Inter. Il difensore classe 2003 piace molto ai nerazzurri, nonostante le richieste elevate dell’Atalanta.

RITORNO DI FIAMMA – La difesa torna al centro dei pensieri della società Inter. Che vuole dirottare dietro il budget riservato all’operazione per Lazar Samardzic (definitivamenta saltata). Motivo per cui torna in auge il nome di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta. Il giovane talento piace tantissimo sia a Beppe Marotta e Piero Ausilio sia a Simone Inzaghi. E per tanti aspetti è l’innesto ideale per risolvere più di una criticità nella retroguardia nerazzurra.

Non c’è difensore migliore di Scalvini per l’Inter

PROTOTIPO PERFETTO – Scalvini ha tutte le caratteristiche per ripetere all’Inter il caso di successo di Alessandro Bastoni. A livello tecnico, è bravo nell’impostazione (sebbene non tanto quanto il 95 nerazzurro) e imponente dal punto di vista fisico (1,94 per 80 kg). Per di più, Scalvini è ancora giovanissimo – compirà 20 anni il prossimo 11 dicembre – e soprattutto italiano. Un aspetto che sappiamo essere molto gradito a Marotta. Insieme a Bastoni, il 19enne dell’Atalanta è destinato a diventare un pilastro della Nazionale italiana nell’immediato futuro. Il profilo di Scalvini risponde perfettamente alle esigenze Inter, senza mezzi termini. Le preoccupazioni stanno semmai su un altro livello.

CONDIZIONI DI (IN)FATTIBILITÀ – Scalvini attualmente percepisce uno stipendio da 560mila euro lordi a stagione (secondo il portale specializzato capology.com). E con l’Atalanta ha un contratto fino al 2027. Due ragioni più che sufficienti per giustificare le richieste elevate dei bergamaschi. Che difficilmente si accontenteranno di cifre inferiori ai 40-50 milioni di euro. E su questo la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United fa scuola (70 milioni di euro + 10 milioni di bonus). Neanche i rapporti storicamente buoni tra Inter e Atalanta basteranno per far calare drasticamente il prezzo. Pertanto trova poca logica rileggere oggi il nome di Scalvini associato all’Inter. Che in difesa non può muoversi come vorrebbe. Ma dovrebbe al tempo stesso evitare certi rischi.

Scalvini nome vero, e non semplice specchio per le allodole

SCELTA STRATEGICA – Più che il vuoto numerico, colmabile alla meno peggio con l’arretramento di uno tra Carlos Augusto e Federico Dimarco, il problema dell’Inter in difesa riguarda il ricambio. All’antivigilia della stagione 2023/24, metà dei difensori in rosa supera abbondantemente i 30 anni. Pertanto sarà necessario un ringiovanimento nella prossima estate, quando Francesco Acerbi avrà 36 anni, Matteo Darmian 35 e Stefan de Vrij 32. Pertanto un profilo come quello di Scalvini è quasi più obbligatorio che necessario. E soprattutto più logico rispetto a nomi come quelli di Trevor Chalobah o Japhet Tanganga. Che, nonostante siano più facili da raggiungere (in termini di formula), non rappresenterebbero una soluzione definitiva (per quanto parziale) alla rimodulazione della difesa. Di conseguenza, l’Inter può decidere se assumersi oggi il rischio di approcciare l’Atalanta per Scalvini o provare a farlo l’anno prossimo con maggiori garanzie. Ma prima o poi la trattativa dovrà partire realmente, e non rimanere sullo sfondo per deviare l’attenzione dei tifosi dopo l’ennesima delusione di mercato.