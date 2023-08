Correa-Marsiglia, Lucci al lavoro su un dettaglio utile all’Inter! − Sky

L’agente di Joaquin Correa, Alessandro Lucci, sta lavorando per sbloccare definitivamente il trasferimento del Tucu al Marsiglia. L’Inter spinge su una soluzione

LAVORO − Correa vicino al Marsiglia. Il centravanti argentino, in uscita dall’Inter, può trasferirsi al club francese in prestito con diritto di riscatto. Come riferisce Gianluca Di Marzio, di Sky Sport, l’agente Lucci sta lavorando sulle condizioni proprie del riscatto. In particolar modo, l’obiettivo è quello di farlo diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions League del Marsiglia. Soluzione gradita sia all’Inter che saluterebbe una volta per tutte il Tucu, che allo stesso giocatore, il quale preferirebbe più una soluzione a lungo termine che temporanea.