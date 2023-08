Inter-Empoli Primavera 1 LIVE: data, ora, diretta TV, cronaca e info

Inter-Empoli apre la stagione ufficiale nerazzurra del Campionato Primavera 1 TIM. All’esordio la squadra Under-19 di Chivu sarà protagonista in casa contro i pari età toscani. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire Inter-Empoli Primavera in diretta anche su Inter-News.it

DEBUTTO STAGIONALE – Tutto pronto per l’esordio ufficiale della nuova Inter Under-19 di Cristian Chivu, che torna in campo ma per questa stagione senza scudetto tricolore cucito sul petto. In programma la 1ª giornata del Campionato Primavera 1 TIM, che va in scena contro l’Empoli di Alessandro Birindelli, nuovo allenatore azzurro. Quando e dove si gioca Inter-Empoli Primavera ma soprattutto come vederla? A seguire tutte le informazioni necessarie per seguirla.

Inter-Empoli Primavera LIVE: ecco tutte le informazioni utili

L’appuntamento è fissato per domani –– a partire dalle, quando è previsto il fischio d’inizio. Il debutto stagionale dell’ Inter di Chivu sarà casalingo, presso ila Milano. Per seguire in diretta Inter-Empoli basterà collegarsi come di consueto su, che coprirà l’evento dal pre-partita, con le formazioni ufficiali e seguire con la cronaca testuale LIVE, fino agli approfondimenti post-partita. Dalle interviste alle pagelle, passando per il tabellino dettagliato e ulteriori focus. Trattandosi di un’esclusiva, la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del Digitale Terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Inter-Empoli verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). E potrà essere seguita LIVE on demand perfino sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.

Tutto sul Settore Giovanile su Inter-News.it

Non solo l’Inter Primavera di Chivu ma su Inter-News.it, nella sezione GIOVANILI dedicata , qualsiasi aggiornamento quotidiano su tutto ildell’Inter.