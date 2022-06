Correa, l’Inter paga la Lazio in estate. Venderlo? Solo a più di 30mln – Sky

L’Inter, se mettesse a segno il doppio colpo Lukaku-Dybala, avrebbe un’abbondanza di attaccanti importante. E dunque qualcuno potrebbe salutare. Un candidato potrebbe essere Correa.

RISCATTO – L’Inter pagherà, come spiega Sky Sport, il riscatto di Correa alla Lazio. Ma con l’arrivo di Lukaku e Dybala, in questa sessione di mercato, l’attaccante argentino potrebbe salutare Milano. Per venderlo però, visto che l’Inter pagherà la Lazio e verserà più di 30 milioni, servirà un’offerta superiore a quanto versato ai biancocelesti così da non perderci.

Fonte: Sky Sport