Skriniar, l’Inter fa muro e alza l’asticella. Psg pronto all’affondo? – Sky

L’Inter ha ricevuto e rispedito al mittente la prima vera offerta del Psg per Milan Skriniar. I parigini però sono convinti e pronti a tornare all’assalto del centrale. Gli aggiornamenti.

OFFERTA – L’Inter ha ricevuto dal Psg l’offerta per Milan Skriniar: 50 milioni di euro. No grazie, per il difensore slovacco ne servono almeno 80. Un po’ alta l’asticella? Certo, ma l’Inter sa che Skriniar è uno dei migliori pezzi pregiati della rosa nerazzurra ed è pronta a far muro a lungo per alzare il prezzo e l’esborso dei parigini. Il cash di certo non manca, come riporta anche Sky Sport, ma ciò che sembra è che la via d’incontro si troverà a metà strada tra Inter e Psg.

Fonte: Sky Sport