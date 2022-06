Inter passa al modello (vincente) Milan: linea verde all’improvviso, tagli in arrivo

Inter pronta a ripartire con un nuovo modello, che combina la strategia precedente con quella nuova. Il mercato estivo non segue solo la logica dei parametri zero e/o dei prestiti a costi contenuti, la novità più interessante riguarda il massiccio investimento sui giovani. In pratica il modello Milan approderà anche ad Appiano Gentile, dove finora si è lavorato diversamente

LINEA VERDE – Il modello Milan, basato sugli investimenti a medio-lungo termine, funziona. La conferma è arrivata con la vittoria dello Scudetto ma non serviva. In un periodo in cui è necessario ridurre i costi e aumentare i ricavi, puntare sui giovani è l’unica strada possibile per provare a creare valore in casa. L’Inter forse si è scottata un po’ troppo nell’ultimo triennio, così da modificare in corsa la sua strategia. Le operazioni in chiusura per completare difesa, centrocampo e magari anche attacco, dopo le pesanti uscite – a livello di monte ingaggi – lo dimostrano. Sul taccuino nerazzurro figurano, in particolare, i classe 2000 Raoul Bellanova (vedi video) per la fascia destra e Andrea Cambiaso per quella sinistra. In mezzo al campo addirittura il classe 2002 Kristjan Asllani, che probabilmente si scambierà la maglia con il coetaneo Lucien Agoumé (vedi articolo). Da capire anche le evoluzioni in attacco sul classe 2001 Martin Satriano (vedi dichiarazioni) così come in difesa sul classe ’99 Zinho Vanheusden (vedi focus). Entrambi di rientro dal prestito e con possibilità di conferma a Milano. L’Inter riparte dalla linea verde, più massiccia che mai. Si inizia dalla panchina, completata da occasioni a costo zero anche piuttosto esperte per creare il giusto mix in rosa. Sperando che nel futuro prossimo possano trovare spazio anche nella formazione titolare. Al Milan è servito un po’ di tempo per consolidare la sua strategia vincente, l’Inter adesso non ha altro tempo né soldi da perdere: si taglia tutto quello che si può tagliare, facendo spazio ai giovani low cost e low profile. Funziona così, adesso.

Calciomercato Inter LIVE – Seguilo con noi 24/7

