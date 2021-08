Correa, Inzaghi lo vuole già contro il Verona venerdì – SM

L’Inter in questi ultimi giorni di mercato sta lavorando per regalare a Simone Inzaghi un altro attaccante. Il nome che è diventato la priorità è Joaquin Correa della Lazio con i nerazzurri pronti a mettere sul piatto 30 milioni tutto compreso. Inzaghi lo vorrebbe già per il Verona venerdì, si chiuderà?

TEMPI STRETTI – L’Inter vuole un nuovo attaccante (vedi articolo). L’infortunio di Marcus Thuram nell’ultimo match contro il Bayer Leverkusen di fatto lo estromette dalla lista della dirigenza nerazzurra con la priorità che è Correa. Come riportato da ‘Sportmediaset’, l’Inter è pronta a mettere sul piatto 30 milioni tutto compreso (vedi articolo) con la Lazio e Lotito che però non si schiodano dai 35 milioni con un prestito con obbligo di riscatto. L’iniziale prezzo era di 40 e dunque i biancocelesti hanno già limato un po’ la loro richiesta, ora sta alle parti trovarsi a metà strada anche se la Lazio non sembra intenzionata a fare sconti. L’Inter però sembra avere fretta perché Inzaghi vorrebbe avere a disposizione già contro il Verona il talento argentino. Lautaro Martinez è recuperato ma non è al 100% e dunque avere un’alternativa offensiva in panchina può far bene alla squadra. Vedremo se in questi giorni l’Inter concluderà la pratica e porterà il figliol prodigo alla casa di Inzaghi.

FONTE – Sportmediaset