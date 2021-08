Biasin: «Per Correa non oltre questa cifra. Belotti alternativa»

L’Inter è entrata nell’ultima settimana di mercato con la volontà di prendere un altro attaccante. Simone Inzaghi lo aspetta per completare la rosa con un nuovo elemento nel reparto offensivo. Il nome in pole è Joaquin Correa ma anche Andrea Belotti rimane in corso. Ecco le ultime secondo Fabrizio Biasin.

INTER CONVINTA – L’Inter è pronta a piazzare l’ultimo colpo di mercato in entrata di questa sessione di mercato (vedi articolo). Il nome che la società più vorrebbe è quello di Correa della Lazio con i nerazzurri fermi sulla loro idea di offerta. Secondo Biasin infatti «L’offerta per la Lazio è di 30 milioni tutto compreso e i dirigenti dell’Inter non pensano di andare oltre a questa cifra». Se Claudio Lotito però non dovesse abbassare le pretese l’Inter avrebbe già l’alternativa pronta, ovvero Belotti del Torino. Sempre secondo Biasin l’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto 20 milioni di euro per convincere Urbano Cairo a liberarsi della sua punta e del suo capitano. Vedremo se l’affare per Correa si chiudesse in questi giorni ma intanto l’alternativa è già pronta.

#Inter, attaccante: – L’offerta alla #Lazio per #Correa è di 30 milioni tutto compreso.

– I dirigenti nerazzurri non intendono andare oltre e contano di chiudere.

– In caso di no di Lotito già pronte alternative.

– Una è #Belotti a 20 milioni. Buona ultima settimana di mercato. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 23, 2021

FONTE – Twitter di Biasin