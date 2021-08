Sconcerti: «Inter migliore dello scorso anno. Facilità e gestione del gioco»

L’Inter ha aperto la sua stagione di Serie A con un roboante 4-0 al Genoa senza storie. I nerazzurri, davanti a quasi 30mila tifosi a San Siro, hanno approcciato al meglio la partita contro i rossoblù. Secondo Mario Sconcerti questa Inter è addirittura meglio dell’anno scorso.

GIUDIZIO RELATIVO – L’Inter ha vinto nettamente contro il Genoa con Simone Inzaghi che ha subito dato un’impronta decisiva alla squadra (vedi articolo). I nerazzurri hanno il compito di difendere lo Scudetto conquistato l’anno scorso e il cammino è iniziato nel migliore dei modi. Secondo Sconcerti, nella sua rubrica mattutina ‘Un cappuccino con Sconcerti’ su ‘Calciomercato.com’, addirittura è un’Inter migliore rispetto a quella di Conte. «L’Inter è quella che ha giocato meglio in queste prime otto partite. E’ un giudizio relativo come qualunque altro giudizio, ma è stato anche frutto di un’evidenza. Nessun’altra squadra ha mostrato la sua facilità in partita, la predisposizione a gestire e moltiplicare il gioco. E’ stata un’Inter anche migliore dello scorso anno, ma una sola partita e un unico avversario dicono troppo poco per azzardare sintesi più profonde».

FONTE – Calciomercato.com – Un Cappuccino con Sconcerti