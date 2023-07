Correa, l’Inter non esclude una cosa! Difficoltà per altri due − CdS

Correa può lasciare l’Inter quest’estate. Il Tucu non ha convinto appieno la dirigenza. Intanto, si ravvisano complicazioni per due alternative in attacco

IN USCITA − Il futuro di Joaquin Correa è ancora da scrivere. L’Inter non esclude infatti una sua partenza entro la fine dell’estate. Il Tucu ha deluso sia la dirigenza che l’allenatore, suo grande estimatore, e in caso di offerte può partire. Ad oggi però queste latitano. Intanto, rimanendo sempre sul tema attaccanti. Morata e Balogun rimangono in cima alla lista. Si ravvisano più difficoltà e complicazioni invece per le alternative Beto e Taremi. Il portoghese è valutato dall’Udinese una trentina di milioni; mentre sull’iraniano del Porto c’è la forte concorrenza del Milan.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno